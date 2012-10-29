Умер член избирательной комиссии

В Житомирской области после закрытия участка умер член избирательной комиссии в округе № 65 в селе Суемцы Барановского района.

«Человек умер в 20.10 после приступа эпилепсии. «Скорая» увезла тело, а на участке № 180093 продолжился подсчет голосов», - сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко. «Сейчас на избирательный участок выехала следственно-оперативная группа Барановского райотдела УМВД Украины в Житомирской области», - добавила А.Ващенко.

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