Милиционеры получили срок за признание, выбитое у задержанного

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, сотрудники сектора уголовного розыска Киевского райотдела милиции, применяя насилие, заставили 19-летнего парня признаться в преступлении, которого он не совершал.

Было установлено, что 34-летний старший лейтенант с 27-летним напарником расследовали уголовное дело о разбойном нападении на посетителей одного из ночных клубов. При этом, не разобравшись в случившемся, определили виновного, которым оказался охранник заведения. Разработав план действий, милиционеры прибыли в общежитие, где проживал парень, откуда доставили его в райотдел, где, выходя за пределы данных им прав и полномочий, преднамеренно нанесли задержанному телесные повреждения, применив спецсредство – резиновую милицейскую палку. Милиционеры вынудили признаться юношу в совершении преступления. При этом свои противоправные действия над молодым человеком работники милиции фиксировали на видеокамеру.

Согласно приговору суда первой инстанции подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины и приговорены к четырем с половиной годам лишения свободы. Но защита подсудимых настаивала на условном сроке, и подала апелляцию.

Однако Апелляционный суд Донецкой области на прошлой неделе оставил приговор суда первой инстанции в силе.