У более чем 30% украинцев до сих пор нет тепла в квартирах

По данным областных государственных администраций, в стране запущены 82,2% котельных, подключены к теплоснабжению 84% детских и учебных, а также более 79% медицинских учреждений. За прошедшие сутки введено в работу 694 котельных, к теплоснабжению подключено более 5,6 тысяч жилых домов и 399 объектов социальной сферы.

В частности, в Волынской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской включены в работу все котельные, тепло получают 100% жилых домов и объектов социальной сферы.

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Более 90% котельных запущены в Винницкой (94,5%), Житомирской (99,9%), Ивано-Франковской (90,02%), Кировоградской (91,6%), Николаевской (93,3%), Полтавской ( 99,6%), Ривненской (99,9%), Тернопольской (98,3), Харьковской (93,8%), Хмельницкой (93,5%), Черниговской (95,8%) областях и в Киеве (97, 8%).

Теплоноситель получают более 90% жилых домов в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Объекты социальной сферы полностью обеспечены теплом в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Ривненской Сумской и Харьковской областях. В Ивано-Франковской области обогреваются все детсады и больницы, а также 92% учебных заведений. В Черниговской области и Киеве полностью обогреваются детские дошкольные и учебные заведения, тепло в этих регионах получают более 98% и 94% больниц соответственно. В Киевской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях теплом полностью обеспечены больницы, а также свыше 90% детсадов и 80% учебных заведений.