Украинские вертолетчики прилетели на учения в Германию

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны Украины, украинские экипажи осуществили перелет через территорию трех стран (Украины, Польши и Федеративной Республики Германия) на расстояние 2 тысячи 180 километров, всего проведя в воздухе 19 часов 20 минут. Последний раз перелеты на такое расстояние вертолетчики осуществляли во время участия в миротворческих операциях на территории бывшей Югославии 12 лет назад.

Во время совместных учений, которые проходят на базе Объединенного межвидового центра подготовки в немецком городе Хохенфельс, наши военные повышают уровень владения штабными процедурами НАТО и умение применять их при планировании, организации и проведении многонациональной операции.

Летный состав во главе с начальником службы безопасности полетов подполковником Русланом Мельником получил комплекты полетной документации (полетные карты, сборники аэронавигационной информации территории ФРГ, образцы летных документов, которые необходимо отрабатывать для полетов по стандартам НАТО) и начал подготовку к выполнению авиационных заданий. Необходимую помощь летным экипажам Болгарии, Украины и Словакии на специальных занятиях предоставляют представители авиации ВС США.

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Также группа военнослужащих после прохождения теоретических и практических занятий получила сертификаты на право управления автомобилем “Хаммер” с установленной радиостанцией, которая позволяет поддерживать связь с экипажами вертолетов.

Украинские вертолетчики уже выполнили несколько полетов по воздушной разведке наземных целей.

Завершатся многонациональные тактические учения “Сейбер Джанкшн-2012” 2 ноября 2012 года.