Завтра - до 2° мороза

Ночью и утром на Правобережье местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северный, в западной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях 2-7° тепла, местами 0-2° мороза, на остальной территории 5-10° тепла, на побережье морей до 13°; днем 12-17°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 22°.

В Киеве и области в пятницу - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, местами 0-2° мороза; днем 12-17° тепла. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.