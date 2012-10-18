Таможенники обнаружили два контрабандных самолета

Таможенниками в ходе проведения проверки был выявлен факт нарушения таможенного законодательства относительно самолета Як-40, который был ввезен из Сербии на таможенную территорию Украины отечественной фирмой с нарушением таможенного законодательства, а именно - с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления таможне документов, содержащих ложные данные о его таможенной стоимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, этот самолет прошел капитальный ремонт на авиазаводе в Республике Беларусь, но предприятие скрыло стоимость ремонта самолета при заявлении его для таможенного оформления. В настоящее время материалы по этому самолету находятся в суде.

В ходе проведения дополнительной проверки по этому самолету сотрудниками таможни были направлены запросы в таможенные органы Сербии и Республики Беларусь. В результате полученных ответов таможенники выяснили, что по тому же договору, вместе с первым самолетом на авиазаводе в Республике Беларусь, прошел капремонт еще и второй самолет Як-40, который был ввезен на таможенную территорию Украины в адрес того же покупателя еще в 2010 году. Предприятие предоставило при таможенном оформлении документы, в которых указывалась стоимость товара на сумму около 1,9 млн. грн.

В ходе взаимодействия с таможенными органами Республики Беларусь сотрудники украинской таможни установили его стоимость с учетом стоимости ремонта, она составила 7,7 млн. грн. То есть предприятие пыталось занизить стоимость самолета более чем в 4 раза и тем самым избежать уплаты налогов в Госбюджет на сумму 1,1 млн. грн.

Таким образом, все это время предприятие использовало и хранило самолет Як-40, который был перемещен через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления документов, которые содержали ложные данные о его фактической стоимости.

По данному факту возбуждено дело о нарушении таможенных правил по признакам, предусмотренным ст. 484 Таможенного кодекса Украины. Нарушителя ожидает ответственность в виде 100% штрафа от стоимости товара или его конфискация. Окончательное решение будет принимать суд.