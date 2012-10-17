Еще две социологические компании проведут экзит-пол на выборах

Об этом говорится в пресс-релизе компаний, переданном агентству УНИАН.

Целью исследования является получение оперативной информации о ходе голосования и результатах выборов в Верховную Раду Украины.

Как отмечается в пресс-релизе, для проведения экзит-пола создается консорциум из двух компаний-исследователей – TNS и SOCIS, координацию исследования осуществляет доктор социологических наук Николай Чурилов.

Выборка исследования - национальная репрезентативная, по территориальным избирательным округам и по типу населенных пунктов. Всего планируется опросить 20 тысяч респондентов на 610 участках. В анкете будет пять вопросов: За какую партию голосовали? За представителя каких партий или самовыдвиженца голосовали по мажоритарным спискам? Когда вы приняли окончательное решение так голосовать? Возраст. Пол. Образование.

Компании презентуют данные экзит-пола на соответствующих каналах в день выборов.

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Как сообщал УНИАН, на заседании круглого стола «Социология на парламентских выборах» директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина сообщила, что в день парламентских выборов Украину ожидает по меньшей мере четыре exit-poll. В частности, «Деминициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова проведут «Национальный exit-poll-2012».

В свою очередь, президент социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько сказал, что его компания будет проводить свой exit-poll.

Такое же решение подтвердил и директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Присутствующие социологи вспомнили о планах "Савик Шустер студии" провести exit-poll в день выборов.