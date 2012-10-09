Надзиратели колонии несколько месяцев жили без зарплаты

Установлено, что на ГП «Предприятие Вильнянской исправительной колонии № 20» и ГП «Предприятие Софиевской исправительной колонии № 55» в течение нескольких месяцев не выплачивалась начисленная зарплата, и задолженность перед работниками составляла почти 370 тысяч гривен, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Запорожья.

В сообщении отмечается: “При вмешательстве прокуратуры Вильнянского района государственные предприятия уже выплатили задолженную заработную плату на сумму свыше 260 тысяч гривен”.