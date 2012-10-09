Завтра в Украине - до 3° мороза

10 октября по Украине будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, на юге Крыма - 9-13°; днем - 10-15°, в южной части - 17-22°; на высокогорье Карпат ночью - 0-3° мороза, днем - 2-7° тепла. По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15°. В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-7° тепла, днем - 11-13°. 9 октября температура воды в Черном и Азовском морях составляет 19-21°, в районе Геническа - 13°, в Днепре возле Киева - 14°.

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