Тюремщики оставили арестованному шнурок, на котором он и повесился

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сообщение о самоубийстве заключенного, 1966 года рождения, в изоляторе временного содержания поступило в милицию 8 октября в 18:00.

Работники прокуратуры и милиции, которые прибыли в изолятор, установили, что мужчина 28 августа был этапирован в Купянский ИВС для ознакомления с материалами уголовного дела. До этого мужчина, находясь в Харьковском СИЗО, уже пытался совершить самоубийство.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что сотрудники Купянского изолятора нарушили должностные инструкции, не проведя полного обыска арестованного. При нем остался шнурок, на котором мужчина повесился.

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность).