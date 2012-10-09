Перевернулся автобус «Харьков – Ромны»: один человек погиб, трое травмированы
В Сумской области в результате опрокидывания рейсового автобуса «Харьков – Ромны» в Ахтырском районе погиб 1 человек и 3 госпитализированы.
Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы Управления Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Сумской области Виктория Писаренко, авария произошла на 106-м километре автодороги «Харьков - Ахтырка».
По предварительным данным, 30-летний водитель автобуса IVECO PEGASO (55-местный автобус харьковского формирования), в котором находились 18 пассажиров, не справился с управлением и съехал на обочину и перевернулся в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб один пассажир — 34-летний харьковчанин, который только устроился на работу к перевозчику и поехал осмотреть маршрут.
Еще двое жителей Ахтырки, в том числе 10-летний мальчик, и житель Тростянца с травмами были госпитализированы.
В месте аварии плохое дорожное покрытие и на момент ДТП шел дождь. Ведется следствие.