Охранной фирме, работавшей в «Магелане», аннулировали лицензию

По требованию прокуратуры Киева Департаментом государственной службы охраны при МВД Украины аннулирована лицензия на осуществление охранных услуг ЧП «Ястреб», работники которой обеспечивали охрану 43 объектов в столице, в том числе торгового центра «Магелан» на проспекте Академика Глушкова, 13-Б.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, выявлено нарушение лицензионных условий в деятельности частной охранной фирмы «Ястреб».

По законодательству охранники охранных фирм не имеют права проводить личный досмотр, изымать вещи или документы, составлять протоколы об административных правонарушениях. Такими правами наделены органы милиции.

Однако охранники «Ястреба» вместо того, чтобы сообщать в милицию о совершении краж в торговом центре, незаконно проводили личный досмотр вещей посетителей и составляли на них протоколы о совершении правонарушений.

По представлению прокуратуры Киева Министерством внутренних дел Украины аннулирована лицензия ЧП «Ястреб» и привлечены к дисциплинарной ответственности трое работников столичной милиции, которые проводили проверку этой охранной фирмы и не выявили в ее деятельности никаких нарушений.

Проверки столичных субъектов охранной деятельности прокуратурой Киева проводятся по поручению генерального прокурора Украины. К проверке привлечены столичная милиция, Государственная налоговая служба и территориальная инспекция труда.