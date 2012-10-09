Две гимназии подхватили дизентерию
В Богодуховском районе Харьковской области зафиксировано 36 случаев острой кишечной инфекции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь Шурма.
По его словам, госпитализировано 23 чел., в том числе 20 детей, еще 13 чел. проходят амбулаторное лечение.
Заместитель губернатора отметил, что на это время точно установлено 5 случаев дизентерии.
Он отметил, что состояние всех больных средней тяжести. «Тяжелых случаев нет. Все средней степени тяжести», - сказал И.Шурма.
Специалисты еще устанавливают источник инфекции, поэтому пока нельзя утверждать, что источник инфекции находился в столовой гимназии.
По мнению заместителя губернатора, оснований для закрытия богодуховских гимназий №1 и №2 на карантин нет. По его словам, ситуация взята под контроль. На месте работают специалисты санитарно-эпидемиологической службы.
«Ситуация на сегодняшний день является контролируемой. Динамика приостановлена, мы можем еще иметь спорадические случаи, но ситуация контролируется», - сказал И.Шурма.
Как сообщал УНИАН, в Богодухове Харьковской области 5-7 октября в инфекционную больницу был госпитализирован 21 чел., в т.ч. 19 детей богодуховских гимназий №1 и №2 с диагнозом «острая кишечная инфекция».
Во время эпидрасследования состояния организации питания в гимназии в пищеблоке выявлены нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.