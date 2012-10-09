Две гимназии подхватили дизентерию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь Шурма.

По его словам, госпитализировано 23 чел., в том числе 20 детей, еще 13 чел. проходят амбулаторное лечение.

Заместитель губернатора отметил, что на это время точно установлено 5 случаев дизентерии.

Он отметил, что состояние всех больных средней тяжести. «Тяжелых случаев нет. Все средней степени тяжести», - сказал И.Шурма.

Специалисты еще устанавливают источник инфекции, поэтому пока нельзя утверждать, что источник инфекции находился в столовой гимназии.

По мнению заместителя губернатора, оснований для закрытия богодуховских гимназий №1 и №2 на карантин нет. По его словам, ситуация взята под контроль. На месте работают специалисты санитарно-эпидемиологической службы.

«Ситуация на сегодняшний день является контролируемой. Динамика приостановлена, мы можем еще иметь спорадические случаи, но ситуация контролируется», - сказал И.Шурма.

Как сообщал УНИАН, в Богодухове Харьковской области 5-7 октября в инфекционную больницу был госпитализирован 21 чел., в т.ч. 19 детей богодуховских гимназий №1 и №2 с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Во время эпидрасследования состояния организации питания в гимназии в пищеблоке выявлены нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.