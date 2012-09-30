В Луцке открыли новый туристический объект

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось в рамках празднования Дня туризма.

Новый туристический объект находится в районе улицы Львовской, на перекрестке улиц Цветочная и Гирна. Обзорная площадка будет всегда открыта, поэтому каждый сможет в любое время полюбоваться Старым городом. Кроме того, здесь размещена большая карта с отмеченными на ней его архитектурными достопримечательностями.

Как подчеркнул во время торжеств городской председатель Николай Романюк, «открытие этой площадки – это небольшая частица той работы, которую нам необходимо сделать для развития туризма в Луцке».

«Нам нужно показывать, какой красивый у нас город, рассказывать, что у нас есть, ведь наш Луцк имеет древнюю историю, и нам есть чем гордиться», - сказал руководитель города.

Также он сообщил, что в будущем году планируется сделать подсветку достопримечательностей архитектуры, которые будут светиться в вечернее время.