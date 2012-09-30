Под Черниговом разбился мотодельтаплан: погиб пилот

В Черниговской области в результате падения мотодельтаплана погиб пилот.

Как сегодня сообщает пресс-служба МЧС Украины, несчастный случай произошел вчера около 17.00 неподалёку от села Бригинцы Козелецкого района. Мотодельтаплан упал во время приземления на взлетно-посадочную площадку. На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Черниговской области. Причина падения устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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