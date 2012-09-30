Под Черниговом разбился мотодельтаплан: погиб пилот
10:50, 30 сентября 2012Общество
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В Черниговской области в результате падения мотодельтаплана погиб пилот.
Мотодельтаплан упал во время приземления на взлетно-посадочную площадку. Фото ipnews.in.ua
Как сегодня сообщает пресс-служба МЧС Украины, несчастный случай произошел вчера около 17.00 неподалёку от села Бригинцы Козелецкого района.
Мотодельтаплан упал во время приземления на взлетно-посадочную площадку.
На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Черниговской области.
Причина падения устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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