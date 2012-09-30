Аттракцион сорвался с креплений на Херсонщине: пострадали 8 человек

Как сообщает пресс-служба МЧС, инцидент произошел во время празднования Дня города вследствие разрушения крепления одного из узлов на аттракционе "Лавка".

Четверо из восьми пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение городской больницы.