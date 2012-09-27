Сегодня православные отмечают Воздвижение Креста Господнего

Как свидетельствуют исторические источники, в 70 г. от Рождества Христа Иерусалим был разрушен, многие священные места были уничтожены и засыпаны мусором. На месте разрушенного Иерусалима Римский император Адриан построил новый город, засыпал гроб Господний землей и поставил над ним идола, а на месте, где был распят Христос, построил храм богини Венеры. В 326 году восьмидесятилетняя царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы посетить места, связанные с жизнью Спасителя. Найдя место казни Христа, люди начали там раскопки и обнаружили три креста. На каком из них был распят Христос – было неизвестно. Поэтому иерусалимский патриарх Макарий, который помогал царице в поисках, предложил испытание. На место, где нашли кресты, принесли женщину при смерти, и стали по очереди прикладывать к ней кресты. После прикосновения к третьему - больная исцелилась. Посмотреть на чудо собрались многие люди, а чтобы все имели возможность поклониться честному древу Христова Креста, патриарх Макарий поставил его на высоком месте и поднимал (воздвигал) Крест, показывая его народу. Люди кланялись Кресту, говоря: «Господи, помилуй!». Так возник праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а христиане нашли свою самую большую святыню.

В настоящее время крест - главный символ христианства. Христианские храмы увенчаны крестами, каждый христианин носит на груди нательный крест и крестится.

В праздник Крестовоздвижения в храмах правится чин Воздвижения Креста: происходит приблизительно то же, что происходило в те далекие времена неподалеку от Иерусалима. Песнопения праздника Воздвижения Креста - одни из самых красивых и мелодичных. Частицы Христова Креста хранятся в нескольких православных храмах, в частности, в Крестовоздвиженском храме в Киеве.

Cегодня - день строгого поста.