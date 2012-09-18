Суд отклонил иск «Укрдома» к защитникам украинского языка на полмиллиона гривен

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска руководства государственного предприятия "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" к организаторам акции в защиту украинского языка с требованием возмещения ущерба.

Текст постановления суда от 30 августа 2012 года обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

"Отказать Государственному предприятию «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» в открытии производства по делу по его иску... о возмещении ущерба. Разъяснить государственному предприятию «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», что с указанными требованиями следует обращаться в порядке хозяйственного судопроизводства", - говорится в постановлении Шевченковского суда.

В частности, «Украинский дом» обратился с иском против Киевской городской (краевой) организации Народного Руха Украины, Киевской городской организации Всеукраинского объединения «Батькивщина», Международной общественной организации «Мы Украинцы», Киевской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода», Всеукраинского общественного объединения «Наступ», Киевской городской организации Украинской Народной Партии.

Суд мотивировал свое решение тем, что решение заявленных истцом требований относится к задачам хозяйственного судопроизводства в порядке, предусмотренном Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, а поэтому это делает невозможным рассмотрение данного дела в порядке гражданского судопроизводства, и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 122 Гражданского процессуального кодекса Украины "судья отказывает в открытии производства по делу, если заявление не подлежит рассмотрению в судах в порядке гражданского судопроизводства", говорится в постановлении.

При этом пресс-секретарь «Украинского дома» Ирина Пономаренко заявила УНИАН, что не комментирует отказ суду в удовлетворении иска.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине.

В тот же день под «Украинским домом» была объявлена акция протеста, в частности, голодовка против языкового закона.

Позднее руководство государственного предприятия "Украинский дом" выразило намерение подать в суд на организаторов акции в защиту украинского языка с требованием возмещения более 500 тыс. грн убытков.

"В результате проведения митинга есть убытки на более чем 500 тыс. грн по разорванным контрактами, и мы на основе этого будем подавать в суд на организаторов, а кто организатор, там уже решит суд", - сказала И.Пономаренко.

По ее словам, за время акции под «Украинским домом» от проведения мероприятий в его помещениях отказалось много заказчики. В частности, были отменены как мероприятия государственного уровня, так и проведения частных выставок, и пр.