Украинский дом хочет отсудить у защитников «мовы» полмиллиона

Руководство государственного предприятия "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" намерено подать в суд на организаторов акции в защиту украинского языка с требованием возмещения более 500 тыс. грн убытков.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Украинского дома Ирина Пономаренко.

"В результате проведения митинга есть убытки на более чем 500 тыс. грн по разорванным контрактам, и мы на основе этого будем подавать в суд на организаторов, а кто организатор, там уже решит суд", - сказала И.Пономаренко.

Она сообщила, что документы по иску готовятся, однако точная дата подачи иска пока неизвестна. "Планируем в ближайшее время уже подавать", - отметила И.Пономаренко.

По ее словам, за время акции под Украинским домом от проведения мероприятий в его помещениях отказалось много заказчиков. В частности, были отменены как мероприятия государственного уровня, так и проведение частных выставок и т.п.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине.

В тот же день под Украинским домом была объявлена акция протеста, в том числе голодовка против, языкового закона.