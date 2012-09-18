Украинцам отменят уплату пенсионного сбора при второй регистрации авто

15:20, 18 сентября 2012
Общество
5196

Также будет уменьшен размер государственной пошлины за удостоверение договоров отчуждения транспортных средств.

Рада приняла законопроект об отмене уплаты пенсионного сбора при второй регистрации автомобиля, rovenkipolice.org.ua

ВР приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о совершенствовании налогообложения при отчуждении транспортных средств».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено отменить норму об оплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при второй и последующих регистрациях транспортных средств, а также уменьшить размер государственной пошлины за заверки договоров отчуждения транспортных средств.

Предлагается установить, что доход от продажи объекта движимого имущества (кроме легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) определяется, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости этого объекта, определенной по закону.

Также законопроектом предлагается дифференцировать ставку пенсионного сбора в зависимости от стоимости объекта купли-продажи: 3% - если стоимость объекта налогообложения не превышает 165 прожиточных минимумов трудоспособных граждан, 4% - если стоимость объекта от 165 до 290 таких минимумов и 5% - если превышает 290 прожиточных минимумов.

Доход от продажи легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда определяется, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже среднерыночной стоимости этого транспортного средства или не ниже его оценочной стоимости, определенной по закону (по выбору налогоплательщика). Среднерыночная стоимость легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов устанавливается в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, ежеквартально центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сфере экономического развития, для каждой марки, модели таких транспортных средств с учетом года выпуска и пробега, на основании анализа фактических цен продажи соответствующих транспортных средств, и обнародуется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере экономического развития, в режиме свободного доступа на своем официальном веб-сайте до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter