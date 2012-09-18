Киевэнерго уменьшила свой долг Нафтогазу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, компания перечислила данные средства 14 сентября 2012 года.

Как отмечается в сообщении, эти средства являются частью полученной «Киевэнерго» компенсации разницы между действующими тарифами на тепловую энергию для нужд населения в Киеве и себестоимостью ее производства.

«Средства поступили на счет компании от Киевской городской государственной администрации 14 сентября. КГГА в свою очередь получила их в виде субвенции из государственного бюджета для погашения разницы в тарифах согласно постановлению Кабинета министров Украины №517 от 11.06.2012 г.», - сказано в сообщении.

Таким образом, с учетом этой компенсации, задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» уменьшилась до 1,629 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» по поручению НАК «Нафтогаз Украины» 11 сентября в 13 часов 30 минут полностью ограничило подачу газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго».

По состоянию на 1 сентября 2012 года долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» за «тепловой» газ, используемый на нужды населения, составлял 1,242 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» – 2,303 млрд грн.

В частности, компания отмечала, что сможет погасить оставшуюся часть долга только после получения из бюджета предусмотренной компенсации.