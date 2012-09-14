На Прикарпатье горел поезд: пассажиров эвакуировали
18:12, 14 сентября 2012Общество
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Сегодня в 15:40 в Тисменицком районе Ивано-Франковской области возле с. Братковцы на перегоне Лесная Тарнавица загорелся дизельный тепловоз пассажирского поезда, впоследствии пламя опрокинулось на один из вагонов.
Пламя опрокинулось на один из вагонов
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, была проведена эвакуация пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.
В 16:25 подразделения МЧС Украины локализовали пожар. Ликвидация загорания продолжается. К работам привлечены 3 автоцистерны МЧС Украины и пожарный поезд «Укрзализныци».
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