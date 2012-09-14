Коммунисты требуют вернуть "Молодую гвардию" в школьную программу
13 сентября здание Полтавской облгосадминистрации пикетировали сторонники Компартии, требуя возвращения в школьную программу изучения романа советского писателя Александра Фадеева «Молодая гвардия».
Как передает корреспондент УНИАН, на акцию протеста собралось около ста полтавчан, они вышли на акцию под флагами КПУ.
«Мы пришли для того, чтобы этот роман изучали в школах. Дети и их родители должны его знать. Ведь без истории нет государства. Это произведение воспитывает в детях патриотичность»,- сказал в своем выступлении один из участников митинга, председатель общественного совета при Полтавской ОГА Владимир Голуб.
«Роман Фадеева «Молодая Гвардия» исключили из школьной программы во времена правления Ющенко, - отметила Светлана Шабельник, первый секретарь Ленинского райкома компартии. - Мы изучали это произведение в 5 классе».
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Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины принял распоряжение «О создании Организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летия со дня создания подпольной молодежной организации "Молодая гвардия".