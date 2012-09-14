Коммунисты требуют вернуть "Молодую гвардию" в школьную программу

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию протеста собралось около ста полтавчан, они вышли на акцию под флагами КПУ.

«Мы пришли для того, чтобы этот роман изучали в школах. Дети и их родители должны его знать. Ведь без истории нет государства. Это произведение воспитывает в детях патриотичность»,- сказал в своем выступлении один из участников митинга, председатель общественного совета при Полтавской ОГА Владимир Голуб.

«Роман Фадеева «Молодая Гвардия» исключили из школьной программы во времена правления Ющенко, - отметила Светлана Шабельник, первый секретарь Ленинского райкома компартии. - Мы изучали это произведение в 5 классе».

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Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины принял распоряжение «О создании Организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летия со дня создания подпольной молодежной организации "Молодая гвардия".