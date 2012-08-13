Музеем «Молодой гвардии» будет руководить местная светская львица (фото)
13:29, 13 августа 2012Общество
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И.о. директора музея «Молодой гвардии» в Краснодоне (Луганская обл.) назначена Елена Черная - местная «светская львица».
Предыдущий директор музея оставил пост по состоянию здоровья.
Новая директор музея - дочь заместителя мэра, фото из соцсетей
Елена Черная, дочь заместителя мэра, ранее возглавляла отдел обращения граждан Краснодонского горсовета, пишет Тиждень.ua.
Она известна также своими откровенными фото в соцсетях и участием в песенных конкурсах.
Черная будет руководить музеем "молодогвардейцев", фото из соцсетей
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