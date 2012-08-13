Музеем «Молодой гвардии» будет руководить местная светская львица (фото)

И.о. директора музея «Молодой гвардии» в Краснодоне (Луганская обл.) назначена Елена Черная - местная «светская львица».

Предыдущий директор музея оставил пост по состоянию здоровья.

Елена Черная, дочь заместителя мэра, ранее возглавляла отдел обращения граждан Краснодонского горсовета, пишет Тиждень.ua. Она известна также своими откровенными фото в соцсетях и участием в песенных конкурсах.

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