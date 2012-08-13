Музеем «Молодой гвардии» будет руководить местная светская львица (фото)

13:29, 13 августа 2012
Общество
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И.о. директора музея «Молодой гвардии» в Краснодоне (Луганская обл.) назначена Елена Черная - местная «светская львица».

Предыдущий директор музея оставил пост по состоянию здоровья.


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Елена Черная, дочь заместителя мэра, ранее возглавляла отдел обращения граждан Краснодонского горсовета, пишет Тиждень.ua.

Она известна также своими откровенными фото в соцсетях и участием в песенных конкурсах.

Черная будет руководить музеем
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