Производители говорят, что сахар может подорожать на 10-15%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в комментарии журналистам председатель правления ассоциации Николай Ярчук.

«Ожидаем рост (цен на сахар – УНИАН), потому что выросла стоимость переработки… Себестоимость мы ожидаем в рамках 6,5 тыс. – 7,5 тыс. грн за тонну, а в прошлом году была 5,5-6,5 тыс. грн за тонну», - сказал Н.Ярчук.

Он пояснил, что это связано с увеличением стоимости газа для сахаропроизводителей до 600 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Н.Ярчук затруднился назвать цену в рознице. При этом он отметил, что других экономических предпосылок для роста цен нет, и цена вырастет ровно на увеличение затрат на производство.

Также глава правления ассоциации отметил, что на сегодня цена на сахар в Украине ниже себестоимости, а в некоторых случаях даже ниже минимальных цен на сахар, что связано с сезонным перенасыщением рынка.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, урожай свеклы в этом году ожидается в объеме 15,7-16,2 млн тонн, из которых прогнозируется производство 1,8 млн тонн сахара.

Минагропрод прогнозирует, что такой объем производства с учетом переходящих остатков на начало нового маркетингового года (1 сентября 2012 г.) в объеме 667 тыс. тонн (против 323 тыс. тонн на начало 2011/2012 МГ) позволит полностью обеспечить потребность внутреннего рынка свекольным сахаром собственного производства в 2012/2013 МГ.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).