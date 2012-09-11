Нацбанк назначил «виновных» в раскачивании курса доллара

Хотя изначально в расшатывании курса подозревались банки, получившие накануне рефинансирование регулятора в размере 3,8 млрд грн, виновными назначили совсем другие банки, пишет Forbes.ua.

Издание сообщает, ссылаясь на источник в НБУ, что почти все кредиты рефинансирования получили три госбанка, которые также участвовали в спекулятивных сделках. Но регулятор воздержался от санкций против этих банков. «Вводить санкции против госбанков, которые работают как филиалы НБУ, было бы глупо», – сообщил чиновник из Нацбанка.

В итоге наказать решили тех участников рынка, которые 5 сентября выставляли максимальные котировки на продажу наличного доллара. В этот день курс в кассах некоторых банков достигал 8,29 – 8,30 грн./USD.

По-видимому, регулятор решил, что именно эти его подопечные больше всех сеяли панику среди населения и должны быть проучены.

Банкам, которые продавали доллары по самому высокому курсу, в виде предупреждения регулятор перекрыл доступ к межбанковскому валютному рынку. «Они теперь минимум месяц не смогут выходить на открытый рынок для покупки валюты в собственную позицию», – говорит источник в НБУ.

Участники рынка моментально свернули свои лимиты на банки-изгои. По данным Forbes.ua, НБУ решил покарать банк Креди Агриколь, Platinum Bank, банк "Национальные инвестиции", банк "Премиум" и Регион банк.