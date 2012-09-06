Тигипко нашел виновных в падении гривни: среди них Америка и Люфтганза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

При этом он отметил, что, скупая в эти дни валюту, заработать не удастся.

«Тот, кто сейчас успеет продать валюту, тот заработает; тот, кто купит валюту, - потеряет. Ситуация продолжится еще буквально 2-3 дня», - сказал С.Тигипко.

При этом он отметил, что падение курса гривни к доллару произошло в силу ряда причин неэкономического характера.

«Если говорить о курсовой проблеме, которая возникла, скажу откровенно: она выеденного яйца не стоит», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что ситуация на межбанке была вызнана стечением следующих обстоятельств: выходной в США, забастовка сотрудников «Люфтганзы» в Германии, а также рефинансирование коммерческих банков Украины почти на 4 млрд гривен.

«Сложились на то время несколько моментов, которые носят субъективный характер.

Первая позиция - выходной в США. В результате не смогли получить ту валюту, которая проходила практически каждый день, и образовался небольшой дефицит. Так часто происходит, когда идут выходные в американских банках.

Вторая позиция - забастовали работники «Люфтганзы» – основного перевозчика валюты… «Люфтганза» не поставила определенное количество «кэша», и создался небольшой дефицит.

Третья позиция - Национальный банк рефинансировал несколько коммерческих банков, и ликвидность с 14-15 увеличилась до 25 млрд гривен, и сразу же эти деньги выбросились на валютный рынок. Некоторые банки начали раскручивать ситуацию.

Явно есть и политическая окраска этого дела», - сказал С.Тигипко.

Он подчеркнул, что ситуация настолько не имеет объективных экономических оснований, что Национальный банк даже не предпринимал никаких мер для ее стабилизации.

«Три дня максимум, и ситуация будет стабилизирована, потому что нет объективных причин», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе как межбанковский, так и наличный валютный рынок Украины начало лихорадить. Гривня существенно подешевела по отношению к доллару.

Во вторник, 4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне 8,1420-8,1520 грн/долл.) из-за отсутствия предложения по продаже валюты. Были исключительно заявки на ее покупку. Нацбанк с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума, и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня несколько укрепилась по отношению к доллару США. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл. В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

В четверг, 6 сентября, торги на межбанке открылись котировками 8,1400/8,1500, а к 12:00 гривня укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.

Комментируя в целом сложившуюся ситуацию, в НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержанию ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.

В Совете НБУ прогнозируют, что ситуация на межбанке полностью стабилизируется до конца текущей недели.

Скачки на межбанке спровоцировали рост курса валюты на наличном рынке. Начиная со вторника средний курс покупки-продажи доллара в банках составил 8,23-8,28 грн за доллар. Кроме того, в ряде городов наблюдается дефицит наличного доллара.

В интернет-магазинах к 6 сентября курс составлял примерно 8,23 грн за доллар при наличном расчете и 8,8 грн/долл. - при безналичном.

Некоторые эксперты и участники рынка считают, что события вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали результат активных валютных спекуляций. При этом другие отмечают, что просто произошло стечение ряда обстоятельств.

Оппозиционные эксперты отмечают, что всплеск валютной паники - это одно из проявлений скрытой девальвации гривни, которая давно идет в стране и является результатом экономической политики власти. А предстоящие выборы усугубляют беспокойство среди населения, ожидающего существенной девальвации национальной валюты после их завершения.