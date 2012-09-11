Из офиса "Свободы" украли тираж газеты
00:18, 11 сентября 2012Общество
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Правоохранительные органы начали проверку по поводу похищения в Тернополе тиража партийных газет ВО «Свобода».
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей, сейчас продолжаются следственные действия.
В пресс-службе областной организации ВО «Свобода» сообщили, что несколько тысяч газет похитили из их партийного офиса в Тернополе в ночь на 9 сентября. Партийный журнал активисты партии должны были раздавать 9 сентября на всенародном вече с участием Олега Тягнибока и Арсения Яценюка.
В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году из офиса Тернопольской ВО «Свобода» была похищена оргтехника и партийная документация, причем ни похищенное, ни виновников до сих пор не нашли.
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