Завтра в Украине - сухо и тепло

Завтра в Украине осадки не ожидаются, ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье 7-12°, на побережье Крыма 13-18°; днем 17-22°, на Закарпатье до 27°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киеве и области в понедельник - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В столице температура ночью 6-8°, днем около 20°, по области - ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 19°.