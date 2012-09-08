СМИ: Американка купила пейзаж Ренуара на блошином рынке за пару долларов

Посетительница блошиного рынка в США заплатила несколько долларов за картину, которая, как выяснилось позже, принадлежит кисти французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

Об этом сообщила The Huffington Post.

Жительница Долины Шенандо в штате Вирджиния приобрела картину в комплекте с куклой и пластмассовой коровой полтора года назад. Все эти вещи лежали в одной коробке и стоили семь долларов.

Как призналась покупательница, ей больше всего понравилась рамка картины, а изображение она планировала вынуть. Ничего из содержимого коробки в итоге не пригодилось, и недавно женщина решила выбросить ненужные вещи. Перед этим она по совету своей матери отнесла картину на оценку.

В аукционном доме Potomack Company, куда женщина принесла полотно, ей сообщили, что она, по всей видимости, купила "Пейзаж на берегу Сены" ("Paysage Bords de Seine") кисти Ренуара, написанный примерно в 1879 году.

Оценщик аукционного дома пояснил The Huffington Post, что полотно сразу же показалось ему ценным. Он нашел название картины на ее оборотной стороне, а потом отыскал полотно с таким же названием в каталоге работ Ренуара. Позже оценщик перепроверил свою догадку в Национальной галерее искусства в Вашингтоне, а также проконсультировался с экспертом по творчеству Ренуара.

Женщина, купившая работу Ренуара, пожелала сохранить свое имя в тайне и предпочла выставить полотно на продажу. За картину планируют выручить не меньше ста тысяч долларов.

Полотно "Пейзаж на берегу Сены", по всей видимости, попало в США в 1926 году вместе с коллекционером картин Ренуара Хербертом Мэем (Herbert May). Как именно полотно оказалось на блошином рынке, неизвестно, отмечает Lenta.ru.