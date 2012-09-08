В Москве погиб знаменитый актер Белявский

Тело актера было обнаружено сегодня днем на тротуаре у дома 26 по Большому Тишинскому переулку, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, Белявскому стало плохо с сердцем, он подошел к окну на лестничной клетке пятого этажа, которое было открыто, и выпал. Точная информация будет только после проведения всех проверок", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что днем по адресу: Большой Тишинский переулок, 26, было обнаружено тело мужчины.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на пятом этаже нашли трость актера.

Несколько лет назад А.Белявский, известный по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром"и "Место встречи изменить нельзя", перенес тяжелый инсульт, после чего не мог говорить.

А.Белявский сыграл более чем в 100 фильмах, озвучил еще несколько сотен, в том числе стал российским голосом британского комика Бенни Хилла. Одни из самых известных его ролей - в фильмах "Четыре танкиста и собака", "Место встречи изменить нельзя", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Антикиллер".

Был первым ведущим знаменитого в 1960-1970-е годы телевизионного "Кабачка 13 стульев".