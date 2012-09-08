Суд отменил оправдательный приговор главному бухгалтеру Стройуправления ЧФ

Исходя из этого суд отменил оправдательный приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, что привело к непоступлению в бюджет или целевые фонды средств в особо крупных размерах, уклонение от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд в особо крупных размерах) в отношении главного бухгалтера Строительного управления Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации. Об этом корреспонденту УНИАН в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Согласно обстоятельствам дела, главный бухгалтер флотского строительного предприятия с целью уклонения от уплаты налога с доходов физических лиц вносил в документы налоговой отчетности заведомо ложные сведения о суммах выплаченной зарплаты и налогов, которые подлежали начислению. Таким образом, в период 2006-2008 годов в бюджет Украины не поступило 6,9 млн гривен.

Также он уклонился от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Украины на сумму свыше 1,7 млн грн.

Санкция данных статей Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 25 тысяч необлагаемых минимальных доходов граждан и лишения права заниматься соответствующей деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Уголовное дело в отношении должностного лица направлено на дополнительное расследование.