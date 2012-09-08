Историки собрали неизвестные материалы о фильме "Вий"

Как передает корреспондент УНИАН, как отметили во время презентации научные сотрудники заповедника, фильм "Вий" стал "первым и последним советским фильмом ужасов", потому интерес к нему сохраняется и в настоящее время.

Работники заповедника решили исследовать историю фильма, поскольку съемки проходили не только в Седневе Черниговского района, что является общеизвестным фактом, но и непосредственно в Чернигове.

"Все сцены провода семинаристов на каникулы в начале фильма снимались в Чернигове – на территории Елецкого монастыря, а также возле Екатерининской церкви", - сообщил научный сотрудник Александр Литовченко. Он уточнил, что киностудия "Мосфильм" предоставила для Чернигова рабочие фото и видео отдельных сцен, не вошедших в фильм. Они касаются съемок именно в Чернигове.

"Эти кадры ценны тем, что имеют высокое качество, и могут быть использованы для проведения выставки", - уточнил А.Литовченко.

Также сотрудники заповедника записали воспоминания участников массовых сцен, местных жителей, которые наблюдали за творческим процессом, журналистов, освещавших работу съемочной группы. Все материалы, связанные со съемками фильма "Вий" в Чернигове, будут сохраняться в фондах заповедника "Чернигов древний".

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Справка УНИАН. Художественный фильм "Вий" снят по одноименной повести Н.Гоголя в 1967 году. Режиссеры фильма – Константин Ершов и Георгий Кропачев. Роли исполнили Леонид Куравлев, Наталия Варлей, Алексей Глазырин, Вадим Захарченко, Николай Яковченко и другие. Фильм снимали в деревянной церкви Пресвятой Богородицы в селе Горохолин Лес Ивано-Франковской области, а финальные сцены – в Седневской Георгиевской церкви на Черниговщине.