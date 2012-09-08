Историки собрали неизвестные материалы о фильме "Вий"
В Национальном архитектурно-историческом заповеднике "Чернигов древний" состоялась презентация неизвестных материалов, связанных со съемками фильма "Вий", вышедшего на экраны 45 лет назад.
Как передает корреспондент УНИАН, как отметили во время презентации научные сотрудники заповедника, фильм "Вий" стал "первым и последним советским фильмом ужасов", потому интерес к нему сохраняется и в настоящее время.
Работники заповедника решили исследовать историю фильма, поскольку съемки проходили не только в Седневе Черниговского района, что является общеизвестным фактом, но и непосредственно в Чернигове.
"Все сцены провода семинаристов на каникулы в начале фильма снимались в Чернигове – на территории Елецкого монастыря, а также возле Екатерининской церкви", - сообщил научный сотрудник Александр Литовченко. Он уточнил, что киностудия "Мосфильм" предоставила для Чернигова рабочие фото и видео отдельных сцен, не вошедших в фильм. Они касаются съемок именно в Чернигове.
"Эти кадры ценны тем, что имеют высокое качество, и могут быть использованы для проведения выставки", - уточнил А.Литовченко.
Также сотрудники заповедника записали воспоминания участников массовых сцен, местных жителей, которые наблюдали за творческим процессом, журналистов, освещавших работу съемочной группы. Все материалы, связанные со съемками фильма "Вий" в Чернигове, будут сохраняться в фондах заповедника "Чернигов древний".
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Справка УНИАН. Художественный фильм "Вий" снят по одноименной повести Н.Гоголя в 1967 году. Режиссеры фильма – Константин Ершов и Георгий Кропачев. Роли исполнили Леонид Куравлев, Наталия Варлей, Алексей Глазырин, Вадим Захарченко, Николай Яковченко и другие. Фильм снимали в деревянной церкви Пресвятой Богородицы в селе Горохолин Лес Ивано-Франковской области, а финальные сцены – в Седневской Георгиевской церкви на Черниговщине.