В Черниговской области открыли восстановленный дом гетмана Полуботка

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках проведения V открытого фестиваля традиционной славянской культуры и боевых единоборств «Киевская Русь» состоялось торжественное открытие дома Павла Полуботка и Ближней пещеры Антония.

Дом Полуботка – один из образцов каменной архитектуры XVIII ст. Он был построен в пределах старой крепости в пределах Любеча. Историческая достопримечательность, которая в настоящее время имеет национальное значение, восстановлена из руин, ведь в 60-х годах ХХ ст. в ее стенах работал маслозавод. После его закрытия помещение разрушалось. И только в 2009 году начались археологические исследования и восстановление здания.

Директор Института истории, этнологии и правоведения имени О.Лазаревского Александр Коваленко, выступая на торжественном открытии дома, заметил, что до нашего времени почти не сохранилось аутентичных памятников, связанных с деятельностью гетмана П.Полуботка.

На время фестиваля в помещении открыта выставка уникальных вещей из коллекций Черниговского исторического музея имени В.Тарновского.

«Позже в имении планируется открыть мемориальный музей гетмана Полуботка, - сказал А.Коваленко.

Ближняя пещера Антония также восстановлена в рамках реализации проекта, поддержанного областной властью, по возрождению древнего Любеча. Пещера выкопана Антонием, уроженцем Любеча, в ХІ ст. Неподалёку от пещеры позже возник мужской монастырь. В 20-х годах ХХ ст. вход в пещеру был разрушен. После проведения археологических исследований памятник также восстановлен.

Как сообщил журналистам первый заместитель главы облгосадминистрации Станислав Прокопенко, выполнена первая очередь работ по созданию историко-археологического комплекса «Древний Любеч». Следующим станет проект реконструкции замка на Замковой горе, где в 1097 году состоялся съезд князей Киевской Руси.

С.Прокопенко также сообщил, что всего в возрождение древнего Любеча инвестирован 1 млн грн бюджетных и спонсорских средств.