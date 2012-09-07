Прокуратура обжаловала продажу детского лагеря

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма, надзорное ведомство утверждает, что приватизация комплекса зданий и сооружений площадью 2,4 тыс. кв. м стоимостью 9,3 млн грн прошла с нарушением требований закона. "Закон устанавливает запрет на ликвидацию, отчуждение и перепрофилирование детских оздоровительных заведений", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве воздерживаются от информации о покупателе лагеря, а указанные на сайте Раздольненской РГА телефоны "Лазурного" не отвечают. Вместе с тем, источник в городском совете Красноперекопска сообщил УНИАН, что лагерь был продан горсоветом в феврале-марте компании "Крымской титан" (Армянск). "Лазурный" ранее находился в коммунальной собственности горсовета.