ВР утвердила новые границы Харькова

Как сообщает официальный сайт ВР, за постановление №11178 «Об изменении и установлении границ города Харькова, Дергачевского и Харьковского районов Харьковской области» проголосовали 244 депутата.

Как сообщал УНИАН, постановление парламента о новых границах Харькова было согласовано 5 сентября комитетом ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

В частности, в границы города включили 4 450,58 га и исключили из них 52,32 га. Таким образом, общая площадь Харькова будет составлять 35 002,26 га.

Харькову свои земли частично передают 13 поселковых и сельских советов. Наибольшее количество земель Харькову передает Кулиничевский поселковый совет — 2 602,49 га, Пономаренковский сельсовет — 809,02 га, Черкасско-Лозовской сельсовет — 238,91 га.

Законопроект «Об изменении и установлении границы города Харькова» в Верховную Раду внес в начале августа 2012 г. народный депутат Украины Валерий Писаренко. Ранее решение о расширении границ города Харьковский городской совет принял 25 апреля 2012 года, позже его поддержал Харьковский областной совет.