За крупную кражу задержан сын депутата-«регионала»

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, «в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст.185 (кража в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. 5 сентября суд рассмотрел представление следователя РОВД и избрал меру пресечения в виде содержания подследственного под стражей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания городского УВД и ждет доставки в СИЗО».

Отвечая на вопрос УНИАН, руководитель ОСО областного УВД Владимир Шаблиенко не подтвердил сообщений некоторых СМИ о том, что задержание подозреваемого связано с угоном автомобилей. Но при этом «в интересах следствия» не сообщил никаких других подробностей.

Как известно, в августе 2009 года сын председателя одной из депутатских комиссий Одесского облсовета Дмитрий К., известный в определенных кругах под именем «Лимон», был задержан по подозрению в причастности к наезду автомобилем Mercedes на двух пешеходов. 28-летний Василий Карпенко был сбит насмерть, а 27-летняя Наталья Гусева стала инвалидом. Расследование уголовного дела продолжалось свыше двух лет, в итоге подсудимый был амнистирован.