Янукович «повесил» на Колесникова доступное жилье и озадачил Попова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович заявил в своем вступительном слове на заседании Комитета экономических реформ, проходившем в Администрации Президента.

"Борис Викторович, начинайте по полной программе", - обратился Президент к Б.Колесникову, уточнив, что тот стал более свободен после проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу.

По словам Президента, Б.Колесников должен координировать свою деятельность с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолием Близнюком.

В ходе выступления Президент также обратился и к главе Киевской городской государственной администрации Александру Попову, обязав того покончить с существующей практикой долгостроев.

"Попов, в Киеве не должно быть долгостроев", - резко сказал Президент.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

В конце августа Б.Колесников заявил, что первые дома эконом-класса по программе «Доступное жилье» Украина построит по опыту Финляндии. По его словам, власти намерены в ближайшее время определить стандарты строительства такого жилья.