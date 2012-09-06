Lufthansa отменила 8 рейсов из «Борисполя»
09:32, 06 сентября 2012Общество
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Из-за забастовки бортпроводников авиакомпания Lufthansa в течение четверга, пятницы и субботы отменила 1042 рейса.
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Забастовка затронула и украинское направление.
Как сообщает Украинская правда, отменены восемь пятничных рейсов в Киев из Дюссельдорфа, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне и в обратном направлении.
Авиакомпания просит пассажиров проверять статус их рейсов. "Вы можете найти альтернативный рейс и можете зарегистрироваться на него за 23 часа до вылета", - отмечает авиакомпания.
Также компания предлагает пассажирам, которые имели билеты на рейсы, выпавшие на время забастовки - с 4 до 8 сентября, перерегистрироваться на рейсы компаний Austrian Airlines, Brussels Airlines, Germanwings или Swiss бесплатно через сервисный центр авиакомпании.
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