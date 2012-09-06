Прокуратура объявила в розыск директора строительной компании
5 сентября, прокуратура Житомирской области объявила в розыск бывшего директора коммунального предприятия «Житомирстройзаказчик”.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении прокуратуры Житомирской области.
“5 сентября прокуратура Житомирской области объявила розыск Тарнавского Бориса Юрьевича 9 апреля 1972 года рождения – бывшего директора КП «Житомирстройзаказчик»”, - рассказала корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.
Мужчину разыскивают для привлечения к ответственности по подозрению в совершении особо тяжких экономических преступлений.
Т.Гоша также уточнила, что речь идет о преступлениях, связанных с хищением бюджетных средств в крупных размерах, по этому факту возбуждено уголовное дело. Деньги направляли на строительство жилья пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
КП «Житомирстройзаказчик” специализируется на строительстве зданий и сооружений, ранее предприятие неоднократно выполняло государственные заказы на строительство жилья для чернобыльцев.