Прокуратура объявила в розыск директора строительной компании

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении прокуратуры Житомирской области.

“5 сентября прокуратура Житомирской области объявила розыск Тарнавского Бориса Юрьевича 9 апреля 1972 года рождения – бывшего директора КП «Житомирстройзаказчик»”, - рассказала корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

Мужчину разыскивают для привлечения к ответственности по подозрению в совершении особо тяжких экономических преступлений.

Т.Гоша также уточнила, что речь идет о преступлениях, связанных с хищением бюджетных средств в крупных размерах, по этому факту возбуждено уголовное дело. Деньги направляли на строительство жилья пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

КП «Житомирстройзаказчик” специализируется на строительстве зданий и сооружений, ранее предприятие неоднократно выполняло государственные заказы на строительство жилья для чернобыльцев.