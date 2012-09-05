Судью обвиняют в аферах с жильем

Как сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства, обвиняемому инкриминируется ч.2 ст.375 Уголовного кодекса Украины - вынесение судьей заведомо неправосудного решения.

"Служитель Фемиды в нарушение закона признал право собственности на две квартиры в Евпатории за жителями региона, которые не имели оснований претендовать на жилье. В результате противоправных действий судьи нанесен ущерб законным наследникам хозяина квартир на сумму более 2 млн грн", - говорится в пресс-релизе.

Дело передано в ВСУ для определения подсудности и организации судебного следствия.

Прокуратура предъявила иск в суд о возмещении обвиняемым причиненного ущерба. На имущество судьи на сумму 2,6 млн грн наложен арест.