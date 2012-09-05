Украина поднялась на 9 позиций в рейтинге конкурентоспособности

Как сообщает радио «Свобода», на постсоветском пространстве Украина по-прежнему отстает от Казахстана и России, которые в этом отчете заняли, соответственно, 51-е и 67-е мест. При этом Казахстан за год переместился в этом рейтинге на 21 позицию вверх, тогда как Россия – на одну позицию вниз.

В то же время, четвертый год подряд рейтинг возглавляет Швейцария. Сингапур остается на второй позиции, на третьей – Финляндия, которая в рейтинге обогнала Швецию. Эти и другие страны Северной и Западной Европы доминируют в первой десятке: Нидерланды занимают пятое место, Германия – шестое, Великобритания – восьмое. У США седьмое место, а Гонконг и Япония – на девятом и десятом, соответственно.

Всего в рейтинге 144 страны. Определяя конкурентоспособность как набор институтов, политических мероприятий и факторов, влияющих на уровень производительности страны, Всемирный экономический форум рассчитывает рейтинг на основе комбинации общедоступных и собственных специализированных данных по 12 измерениям – составляющим конкурентоспособности, которые в совокупности являются всеобъемлющей оценкой конкурентоспособности экономики.