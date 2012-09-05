Милиция может получить доступ к данным о пользователях аккаунтов в соцсетях

Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".

Зная имя владельца мобильного номера, в милиции будут иметь доступ к данным о пользователях почтовых адресов и аккаунтов в соцсетях.

Если сейчас операторы передают данные пользователей в правоохранительные органы только по решению суда, то законопроектом предлагается обязать их делать это в определенном Кабмином порядке, который еще предстоит разработать. Сейчас на условиях предоплаты без заключения договора обслуживается более 90% из 55,4 млн SIM-карт мобильной связи, зарегистрированных в стране.

Правозащитники называют инициативу наступлением на гражданские свободы.

"Фактически это лишает абонента права выбора: заключать ему договор с оператором или нет",— говорит член общественного совета при МВД Эдуард Багиров.

Глава Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман считает опасным пункт, согласно которому порядок предоставления информации правоохранительным органам должны определять в правительстве. "В демократическом государстве такой порядок может утверждаться только законом об оперативно-розыскной деятельности или Уголовным кодексом",— поясняет он.

Инициативой Госслужбы спецсвязи возмущены и мобильные операторы, не желающие менять систему продаж услуг. Сейчас более половины их стартовых пакетов продается через неспециализированную розницу — уличные раскладки, газетные киоски, продуктовые магазины. "Регистрировать абонентов мы можем только в фирменных магазинах, которые расположены, как правило, только в областных центрах,— говорит директор по корпоративному управлению и контролю "МТС-Украина" Олег Проживальский.— Если закон примут, то либо всем пользователям придется ехать в областные центры, либо нам открывать новые магазины в каждом населенном пункте". К тому же, по его словам, у операторов просто не хватит ресурсов, чтобы провести регистрацию всех существующих абонентов предоплаченной связи. "Да и технически мы не сможем заставить их это сделать",— говорит топ-менеджер.

Как сообщил вчера пресс-секретарь Госслужбы спецсвязи Игорь Конопацкий, законопроект будет подан в парламент Кабинетом министров. "Но, возможно, его ожидают доработки,— отмечает чиновник.— Сейчас документ находится на согласовании в МВД, СБУ, Минфине, Минэкономразвития и Госпредпринимательства".