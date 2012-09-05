У редактора газеты сожгли автомобиль прямо перед домом

Как сообщил УНИАН сам потерпевший А.Хома, в ночь на вторник с помощью легковоспламеняющейся смеси был подожжен автомобиль марки Rover 75, который находился у его жилого дома на собственном участке, огражденном с четырех сторон.

На месте происшествия работали сотрудники Городоцкого РО ГУМВД Украины во Львовской области, пожарники, силами которых удалось локализовать пожар, и областная криминалистическая лаборатория.

Потерпевший связывает нападение исключительно с общественной позицией и своей журналистской деятельностью.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, сегодня в 3.15, в Городоцкий райотдел милиции обратился 39-летний житель города Городок, главный редактор одной из районных газет, который сообщил, что автомобиль марки Rover 75, который принадлежит жителю Днепропетровска и которым он пользуется на праве временного талона, сгорел дотла.

Как отмечается в сообщении, правоохранители выяснили, что неизвестное лицо, взяв деревянную палку, обмотало ее поролоном и, смочив его в воспламеняемой смеси, провело по правой стороне автомобиля – от передней до задней двери. После этого автомобиль подожгли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, или которое причинило имущественный вред в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия). Это преступление карается лишениям свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Проводится расследование.