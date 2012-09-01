Азаров: студенты должны научиться думать

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Я думаю, что никогда система образования не перейдет в ту систему, о которой Вы говорите (через Интернет - УНИАН) по той простой причине, что смысл образования не только в том, чтобы студенты получили определенный набор знаний, но, прежде всего, задача образования состоит в том, что студенты должны научиться думать, анализировать, делать свои собственные выводы", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что этому может научить только личное общение с преподавателем.

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"Именно поэтому я считаю систему тестов не очень хорошей с точки зрения поиска одаренной молодежи, способной развивать науку, и нам надо думать о корректировке этой системы. Еще раз подчеркиваю, что сумма знаний вовсе не эквивалентна образованности человека", - подчеркнул глава правительства.