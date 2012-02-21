Эксперт назвал 5 существенных рисков ВНО

В процессе подготовки нынешнего внешнего независимого оценивания есть пять существенных рисков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь ЛИКАРЧУК заявил во время круглого стола, посвященного особенностям вступительной кампании 2012 года.

Он отметил, что государственным бюджетом на 2012 год на проведение ВНО выделено 85,6 млн. грн., в то же время в 2011 году эта сумма составляла 90 млн. грн. При этом И.ЛИКАРЧУК отметил, что в прошлом году количество участников ВНО составляло приблизительно 200 тыс., а в 2012 году ожидается участие более 400 тысяч.

«Понятно, что 85,6 млн. грн. на проведение ВНО катастрофически не хватает. И под угрозой такая серьезная составляющая, как оплата труда привлеченных, то есть тех педагогов, которые будут работать в пунктах тестирования», - сказал И.ЛИКАРЧУК.

Он объяснил, что в Министерстве финансов и Кабинете министров обсуждалась возможность финансирования этих расходов из местных бюджетов. Но, по мнению И.ЛИКАРЧУКА, местные органы власти не смогут выделить на оплату труда педагогов необходимые средства.

Вторым риском нынешней вступительной кампании эксперт назвал то, что на протяжении двух лет в процедуру проведения оценивания не вносились никакие изменения. По мнению И.ЛИКАРЧУКА, это может привести к тому, что «люди поняли, где есть сильные и слабые стороны (процедуры ВНО - УНИАН), и слабыми сторонами воспользуются на всю катушку».

Третьим риском И.ЛИКАРЧУК считает планы установить в пунктах тестирования видеокамеры. По его мнению, обеспечить все пункты видеокамерами и металлоискателями нереально, в частности в связи с небольшим бюджетом проведения ВНО. «Вот выстраивание «Потемкинских деревень» меня очень настораживает», - подчеркнул И.ЛИКАРЧУК.

Еще одним риском ВНО-2012 он назвал отсутствие разноуровневых тестов для абитуриентов. Для примера он привел тот факт, что одинаковые тесты по математике при вступлении на гуманитарные и технические факультеты не отображают полную картину знаний абитуриентов. По словам И.ЛИКАРЧУКА, нормально, когда 60% тестовых заданий оптимально сложные, 20% - сложные.

И пятым риском он назвал то, что в последнее время организаторы ВНО перестали ориентироваться на запросы абитуриентов. По словам И.ЛИКАРЧУКА, не работает линия вопросов и ответов Украинского центра оценивания качества образования.