ТВі могут с сентября лишить двух третей зрителей

«Воля-кабель сообщила сегодня, что с начала сентября планирует внезапно переместить наш канал из базового пакета в расширенный», - написал Княжицкий в своем Facebook.

"Мы потеряем больше двух третей зрителей. Таким образом по данным GFK количество наших зрителей в результате всех отключений снизится лишь в сетях Киева с 1234000 до 447000", - пояснил гендиректор ТВi.