ТВі могут с сентября лишить двух третей зрителей
20:21, 30 августа 2012Общество
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Компания Воля-кабель приняла решение о "перемещении" оппозиционного канала ТВi из базового пакета каналов в расширенный, что, по словам Николая Княжицкого, значительно сузит аудиторию канала.
Княжицкий сообщил о неожиданном решении провайдера
«Воля-кабель сообщила сегодня, что с начала сентября планирует внезапно переместить наш канал из базового пакета в расширенный», - написал Княжицкий в своем Facebook.
"Мы потеряем больше двух третей зрителей. Таким образом по данным GFK количество наших зрителей в результате всех отключений снизится лишь в сетях Киева с 1234000 до 447000", - пояснил гендиректор ТВi.
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