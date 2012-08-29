Зеленский уволился с поста генерального продюсера телеканала «Интер»

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте канала.

Согласно сообщению, официально В.Зеленский покидает пост 3 сентября.

Вместе с ним оставляют занимаемые должности и члены его команды - Сергей Шефир, Борис Шефир и Андрей Яковлев.

"Перед нами стоял ряд непростых задач, одна из которых - укрепить лидерские позиции главного канала страны. За период нашей работы телеканал "Интер" не только укрепил свое лидерство в целевой аудитории, но и стал первым по всем аудиториям. Мы достигли поставленных целей и теперь решили полностью посвятить себя творческому и производственному процессам», - цитирует пресс-служба В.Зеленского.

Одновременно В.Зеленский заявил, что «Студия Квартал-95", художественным руководителем которой он является, не намерена прекращать сотрудничество с «Интером».