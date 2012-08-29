30 августа 2012 в 11.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Неравнодушные киевляне говорят «НЕТ» ядерному могильнику».

Общественные организации, экологи и неравнодушные киевляне начинают сбор подписей под обращением к Президенту Украины относительно запрета строительства хранилища отработанного ядерного топлива под Киевом.

Подробную информацию относительно запланированного строительства вблизи столицы Украины, а также информацию о том, как поставить свою подпись под указанным обращением, будет предоставлена представителями общественных организаций, экологами и экспертами во время пресс-конференции:

Виталий Черняховский – главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»;

Татьяна Тимочко – председатель Всеукраинской экологической лиги;

Рена Назарова – лидер общественной организации «Киевский форум»;

Александр Сергиенко – директор Института города.

Сергей Федоринчик - руководитель информационного центра Украинской экологической ассоциации «Зеленый мир».

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