Завтра в Украине будет прохладно

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром на востоке местами сильные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточной части, ночью, утром и в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, на юге и востоке до 15°, на побережье Крыма местами 16-19°; днем 17-22°, в южной части до 25°, в Закарпатье 23-28°.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 7-12°, днем 17-22°; в Киеве ночью 10-12°, днем 18-20°.

Сегодня, 29 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 21-26°, в Днепре возле Киева - 19°.